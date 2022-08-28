В Австралии спрогнозировали "неизбежный" итог спецоперации

В Австралии спрогнозировали "неизбежный" итог спецоперации
Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поставки западного вооружения не окажут существенного влияния на конечный результат

Обозреватель австралийского The Independent Алан Остин полагает, что у российской спецоперации есть только один вероятный сценарий развития дальнейших событий – это победа России, и она неизбежна. 

В статье он пишет, что обе стороны стараются манипулировать информацией о своих победах и поражениях, а сколько человек погибло в действительности не разглашается. Одно он может сказать точно – павших украинцев было больше чем россиян. 

Остин отметил, что Россия не откажется от своего стремления взять украинские территории и может продолжать наступление столько, сколько потребуется, ведь слухи, что у ВС заканчиваются ракеты оказались лишь слухами. 

Украина, в свою очередь, в ресурсах ограничена – как в поставках вооружения, так и численностью населения, по сравнению с российскими масштабами.

"В конечном итоге победит Россия. Обе стороны это знают. Обе стороны сейчас ведут *спецоперацию*, чтобы занять как можно более сильную дипломатическую позицию, когда будут заключены мирные переговоры и страна в конечном итоге будет разделена", – написал он. 

Журналист полагает, что восточные регионы окончательно перейдут под контроль России, а что произойдет с Украиной – пока неизвестно. 

Источник: The Independent Australia ✓ Надежный источник
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