Россия нашла нового союзника благодаря спецоперации

Россия нашла нового союзника благодаря спецоперации
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странны оказывают друг другу поддержку в противодействии Западу

Российская спецоперация и последовавшее за ней мировое военно-политическое напряжение подтолкнули к Москве нового союзника – Пхеньян. Благодаря конфликту Северная Корея может получить покровителя, защитника в СБ ООН и поставщика современного вооружения, пишет The Wall Street Journal. 

По данным издания, Ким намерен направить рабочих в Донецк и Луганск для восстановления городов после боевых действий. Это позволит КНДР получить источник дохода за границей, сообщает URA.RU. Российский президент, в свою очередь, пообещал предоставить союзникам превосходное оружие и военно-морское снаряжение на фоне желания северокорейского лидера разработать собственную гиперзвуковую ракету, указывается в статье. 

"Москва могла бы улучшить свою трансграничную торговлю продуктами питания, а также помочь и использовать свое место в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи", – пишут журналисты.

Они напомнили, что в марте КНДР оказалась в числе пяти стран, заблокировавших резолюцию в СБ ООН против РФ из-за спецоперации. Позже, в июле, Пхеньян признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, пишет Общественная служба новостей

Как указывает WSJ, Россия была одной из немногих стран, где позволяли рабочим из Северной Кореи зарабатывать деньги, когда в 2019 году запрет ООН на подобную деятельность для них перестал действовать. Таким сотрудникам можно было платить на 30-50% ниже, чем мигрантам из Узбекистана и Кыргыстана. 

По словам журналистов, Москву и Пхеньян объединяет нечто большее, чем простая взаимовыручка – они видят параллели в той ситуации, в которой находятся, и пытаются вместе противостоять возглавляемому США западному порядку.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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