Российские бомбардировщики на Украине завели ВВС США в тупик

Российские бомбардировщики на Украине завели ВВС США в тупик
Фото: Минобороны РФ
Американцы не знают, как противодействовать военным самолетам РФ

Американские военно-воздушные силы серьезно озабочены применением России на Украине сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом пишет портал Avia.Pro.

По данным издания, самолеты превосходят вооружение США по множеству параметров. Американские военные обеспокоены невозможностью противостоять бомбардировщикам, а также отсутствием технических средств, способных совершить перехват. 

Военные эксперты США указывают, что Ту-22М3 могут поражать цели за пределом возможностей средств ПВО и боевой авиации США. Если это потребуется, они способны нанести удар за несколько тысяч километров. 

Также бомбардировщики практически невозможно перехватить – они могут включить сверхзвуковую скорость и попросту улететь от американских истребителей. 

Единственное, на что надеются в США – это отражение атак со стороны ракетоносцев. Хотя и большие опасения вызывает то, что на вооружении у России стоит порядка 60 подобных бомбардировщиков. 

Источник: Avia.pro
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