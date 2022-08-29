Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Американские военно-воздушные силы серьезно озабочены применением России на Украине сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом пишет портал Avia.Pro.
По данным издания, самолеты превосходят вооружение США по множеству параметров. Американские военные обеспокоены невозможностью противостоять бомбардировщикам, а также отсутствием технических средств, способных совершить перехват.
Военные эксперты США указывают, что Ту-22М3 могут поражать цели за пределом возможностей средств ПВО и боевой авиации США. Если это потребуется, они способны нанести удар за несколько тысяч километров.
Также бомбардировщики практически невозможно перехватить – они могут включить сверхзвуковую скорость и попросту улететь от американских истребителей.
Единственное, на что надеются в США – это отражение атак со стороны ракетоносцев. Хотя и большие опасения вызывает то, что на вооружении у России стоит порядка 60 подобных бомбардировщиков.
После Украины Запад хочет начать эксперименты на севере