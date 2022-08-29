США подсказали Украине способ опозорить Россию перед всем миром

США подсказали Украине способ опозорить Россию перед всем миром
Фото: pixabay.com
Американцы придумали собственную информстратегию против российской власти

Еще в 2013 году после грузинских событий Вашингтон решил, что нужно разработать методичку для противодействия Москве в военных действиях. Однако безкровное присоединение Крыма к России заставило США полностью пересмотреть подход и доработать некоторые пункты стратегии – теперь все это активно используется в российско-украинском конфликте, сообщает CNN. 

Американская доктрина предполагает "новаторский подход", которому следуют военные и гражданское население страны. Это, указывают журналисты, помогло Киеву совершить диверсии на территории Крыма без использования дальнобойного вооружения. 

Также в методичке прописаны "ненасильственные действия", которые должны подорвать способность пророссийских властей в освобожденных регионах управлять ими. Это не только забастовки, поджоги, но и использование юмора и сатиры. Американцы посоветовали украинцам публиковать видео ударов по российским позициям, используя запоминающиеся саундтреки, а также показывать, как солдаты ВСУ спасают бездомных животных. 

"Преднамеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих", – указывают эксперты.

США также заставляют Владимира Зеленского делать регулярные ночные обращения к народу, чтобы он вызывал большее доверие, чем Владимир Путин, который редко появляется за пределами Кремля или Сочи. 

Благодаря такой тактике, указывается в статье, Вашингтон сумел добиться большой поддержки западных правительств и СМИ, увеличить военную помощь Украине, а также выставить Россию на мировой арене в неблаговидном свете. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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