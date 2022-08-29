Военные продолжают плавно расширять влияние в регионе

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 271 населенного пункта при поддержке российской армии. Одним из них стало село Кодема, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Как напоминает "Свободная пресса", ранее союзная армия нанесла удары по позициям ВСУ вблизи населенного пункта.

За минувшие сутки, согласно сообщению Минобороны, в районе Марганца также были поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов украинских солдат. Было уничтожено более сотни боевиков, около 20 единиц военной техники и 3 тыс реактивных снярядов для РСЗО, сообщает RT.