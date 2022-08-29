Российская экономика сумела удивить западных экспертов

Во время начала спецоперации все ведущие западные аналитические агентства предсказывали российской экономике резкий спад. Однако уже спустя полгода можно сделать вывод, что все "ужасные" предупреждения так и не оправдались, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

Он предоставил три аргумента, согласно которым пришел к подобному выводу. Первый – падение ВВП России. Ведущий инвестиционный банк JPMorgan предсказывал, что во втором квартале ожидается спад на 35%. В действительности значения составили лишь 4% – для сравнения во втором квартале 2020 года, когда началась пандемия, ВВП упал на 7,4%.

Россия, по его словам, смогла поддержать экономику более сильным экспортом российских ресурсов и товаров. Также властям удается поддерживать внутренний спрос на продукцию.

Несмотря на санкции, экспорт российской нефти держится практически на том же уровне, что и до спецоперации – около 8 млн баррелей в день. Значительная часть приходится на страны ЕС, Китай и Индию, хотя в последние пару месяцев европейцы снизили объемы потребления с почти 4 до 2,8 млн баррелей в сутки.

В России также возобновляется производственная и сервисная деятельность, хотя на Уолл-Стрит ничего кроме боли для них не видели. Сильное падение и правда было зафиксировано в апреле, однако уже сейчас значения возвращаются к доконфликтным.

Эксперт подытожил, что, несмотря на все прогнозы, эти три факта говорят, что российская экономика процветает.