Ситуация в Киеве вызывает все больше вопросов

Украинское государство остается важной точкой на мировой арене. Сейчас там фактически развернулась борьба коллективного Запада против России. При этом киевский режим явно проигрывает, несмотря на беспрецедентную поддержку Европы и США. На этом фоне многие представители Запада мечтают пойти на мировую. Любопытным комментарием на этот счет поделился польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.



Поляк хорошо известен своими резкими русофобскими заявлениями. И сейчас этот государственный деятель стоит на четких антироссийских рельсах и мечтает о "победе" Вооруженных сил Незалежной.

Однако у данной концепции с течением времени становится все больше противников. Как пояснил Моравецкий, в Европейском союзе нет единства в этом вопросе. Многие страны желают заключить мир, а наиболее воинственные все еще рассчитывают на успех Украины. Уже появились люди, которые стараются убедить остальных в том, что если на Украине начнутся переговоры и будет заключен мир, Европа сможет вернуться к обычной жизни. Такой раскол на Западе может обернуться серьезными проблемами.

"Угроза внутреннего взрыва существует", – подчеркнул поляк.

Моравецкий понимает, что в случае раскола из-за Украины ситуация в Европе кардинально изменится. Известно, что немало политиков испытывают объяснимую симпатию к России.