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Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что во время переговоров с Сергеем Лавровым передал российскому министру послание от одного из высокопоставленных политиков ЕС. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, которую транслировал МИД РФ.
По словам Абдоллахияна, некий европейский лидер, имя которого он не стал разглашать, обратился с просьбой к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. Он попросил его доставить в Москву послание по украинскому конфликту.
Министр рассказал, что предложения касались "помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий". Он также обсудил все аспекты этого послания с Лавровым во время беседы, но других подробностей приводить не стал.
Представитель Ирана отметил, что страна готова оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС. Он указал, что Тегеран предлагает любую помощь, которая поможет установить "мир и спокойствие" около ядерного объекта. Абдоллахиян полагает, что стороны должны использовать все возможности, чтобы урегулировать сложившийся конфликт.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик