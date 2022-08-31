Европейцы хотят завершить конфликт между Киевом и Москвой

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что во время переговоров с Сергеем Лавровым передал российскому министру послание от одного из высокопоставленных политиков ЕС. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, которую транслировал МИД РФ.

По словам Абдоллахияна, некий европейский лидер, имя которого он не стал разглашать, обратился с просьбой к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. Он попросил его доставить в Москву послание по украинскому конфликту.

Министр рассказал, что предложения касались "помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий". Он также обсудил все аспекты этого послания с Лавровым во время беседы, но других подробностей приводить не стал.

Представитель Ирана отметил, что страна готова оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС. Он указал, что Тегеран предлагает любую помощь, которая поможет установить "мир и спокойствие" около ядерного объекта. Абдоллахиян полагает, что стороны должны использовать все возможности, чтобы урегулировать сложившийся конфликт.