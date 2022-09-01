"Просто рот открыл": Путин поделился впечатлениями от отчета по Донбассу

"Просто рот открыл": Путин поделился впечатлениями от отчета по Донбассу
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Украина выстраивала жизнь региона удивительным образом

Российский лидер Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях после отчета главы Министерства просвещения Сергея Кравцова по итогам его поездки в Донбасс. Владимир Владимирович признался, что был поражен до глубины души происходившим в регионе.

Оказалось, что детей в школе учили по весьма странным учебникам. Современные события и вовсе преподносили в фантастическом ключе. Так, детей уверяли в том, что Крымского моста на самом деле не существует, его "придумала" российская пропаганда.

Путин отметил, что после украинских школ дети были фактически оторваны от реальности. Особое внимание незалежные пропагандисты уделяли фальсификации истории. В их мире, который они навязывали юным умам, Россия и Украина никогда не входили в состав единого государства. Таким образом, советский период вовсе исключался из истории.

"Я просто, извините, рот открыл", – поделился личными впечатлениями от услышанного Владимир Путин.

Тем временем, российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как сообщил эксперт Василий Дандыкин в интервью "Радио 1", неудавшееся наступление украинцев на Херсон обернулось для них огромными потерями в живой силе и технике.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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