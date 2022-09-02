В Британии спрогнозировали, чем может закончиться столкновение

Украинское контрнаступление в Херсоне имеет, помимо практического, еще и символическое значение – президент Зеленский решился на этот отчаянный шаг, несмотря на советы военных экспертов повременить, пишет обозреватель британского издания Evening Standard Роберт Фокс.

Благодаря возвращению Херсона Украина снова сможет контролировать порты около Николаева и Одессы. Также Зеленский требовал срочного начала контрнаступления, поскольку переживал, что тупиковая ситуация на фронте может подорвать западную поддержку. Военные советники при этом настаивали, что ВСУ должны собрать больше обученных сил с тактическими и стратегическими резервами для обеспечения успеха.

Подначивать Киев решил бывший глава MI-6 Алекс Янгер, который на этом фоне призвал увеличить объемы военный поддержки со стороны Европы. По его мнению, для России и Украины настал решающий момент противостояния, когда будет определено будущее конфликта. Однако, указывает обозреватель, победа может оказаться не на украинской стороне, пишет URA.RU.

"Военное поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешнему киевскому правительству будет трудно оправиться", – пишет он.

Сейчас, указывает Фокс, оценить происходящее на юге Украины сложно – обе стороны извлекли уроки из предыдущих столкновений и стараются скрыть любую важную в военном плане информацию для противника.

Предсказать, что будет дальше – затруднительно. Обозреватель отметил, что у России подавляющая численность личного состава и техники. Украина, в свою очередь, имеет несколько опытных боевых подразделений, на фоне числа необученных добровольцев. При этом нельзя исключать, что российская техника может оказаться недостаточно эффективной – по словам эксперта, ВС РФ стараются использовать более старое вооружение, сохраняя новейшее для более удобного случая.