Министр подтвердил, что украинские войска перешли в контрнаступление

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве выразил надежду, что миссия МАГАТЭ, которая ранее провела инспекцию на ЗАЭС, убедилась, на объекте не расположено тяжелых вооружений ВС РФ. Он отметил, что обстрелы происходят именно со стороны Украины.

Глава оборонного ведомства указал, что атаки ВСУ создают угрозу всему европейскому континенту. Обстрелы продолжались даже по маршруту следования миссии.

"По сути это ядерный терроризм", – приводит его слова РИА "Новости".

Он полагает, что южное контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России. По его словам, за последний месяц ВС РФ удалось сбить почти 190 украинских БПЛА и перехватить 226 снарядов снарядов РСЗО HIMARS.

Шойгу сообщил, что российской стороне за последние две недели удалось взять под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески, взломать эшелонированную и подготовленную оборону националистов, а также выйти на административную границу Николаевской области, передает телеканал "360".

Ранее глава делегации МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты миссии останутся на станции до 4 или 5 сентября для полной оценки ситуации, сообщает "Радио 1".