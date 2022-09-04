ВС РФ нашли способ эффективно расправиться с западным оружием

Румынский эксперт Валентин Василеску полагает, что российское руководство, помимо официально обозначенных задач спецоперации на Украине, ставило еще одну – скрытую. И Москве уже удалось ее достичь, заявил он в беседе с "ПолитРоссией".

По его словам, российскому президенту Владимиру Путину удалось обхитрить Владимира Зеленского, который не осознавал, что именно требуется России. Западное оружие давно было одним из важных интересов ВС РФ – военные хотели изучить его, чтобы разработать более эффективную тактику противодействия. Однако возможности для этого практически не существовало.

В Москве понимали, что если начнется конфликт с Украиной, то НАТО начнет оказывать ВСУ военную поддержку – она будет достаточной для получения образцов и изучения работы вооружения на поле боя, но ее не хватит для серьезного противостояния российской армии, поскольку Запад не станет сильно истощать свои ресурсы ради другого государства.

При этом Россия смогла не вступать в открытый конфликт с НАТО, когда некоторое оружие могло стать для нее сюрпризом. Румынский эксперт заявил, что ВС РФ поставили задачу на Украине не наносить удары по западной технике после того, как ее поставят в страну, а постоянно отслеживать с воздуха маршруты ее предполагаемого применения, чтобы подробно исследовать все особенности.

Для этого российские военные в первую очередь уничтожили все советские вооружения и лишили ВСУ значительной части боевой мощи, а также быстро уничтожали все советское, что поставили другие страны.

По его словам, сейчас у российских солдат имеются частотные и модуляционные характеристики ракет для HIMARS, которые предоставляют доступ к спутнику – это позволяет обнаруживать любой запрос GPS-координат и синтезировать более сильный сигнал, чтобы отклонить ракету и направить ее в цель.