Приближенный к политику отметил, что сейчас об этом практически не вспоминают

Павел Палажченко, который был личным переводчиком Михаила Горбачева и присутствовал на большинстве важнейших международных встречах, в беседе с "Интерфаксом" вспомнил, что Советский Союз обсуждал с НАТО вопрос о нерасширении на восток – тогда это касалось исключительно объединения Германии в 1990 году.

Журналист поинтересовался, почему генсек во время переговоров по разоружению не стал затрагивать эту важную тему – неужели он просто поверил США на слово? Палажченко в ответ указал, что Горбачев регулярно отвечал на эти обвинения, однако сейчас об этом почему-то никто не вспоминает.

"Вопрос о НАТО обсуждался исключительно в контексте объединения Германии. Восток – это бывшие соцстраны. Восток в то время – это и бывшие социалистические республики. Как же можно было тогда ставить вопрос о нерасширении НАТО? Куда? На страны Варшавского договора, который еще существовал?", – рассказал он.

По словам переводчика, если бы эту тему подняли, тогда стало бы ясно, что СССР нацелен на развал договора. Речи о невступлении других стран в НАТО, которые были в составе Союза, к тому моменту вести не могли. И даже если бы об этом заговорили, то выглядело бы это весьма странно.

При этом альянс до сих пор выполняет договоренности, которые были тогда достигнуты – на территориях бывшей ГДР нет ядерного оружия, новой военной инфраструктуры НАТО или радикального сокращения ВС Германии.

Он отметил, что Горбачев неоднократно повторял, что тогда требовать нерасширения НАТО на Центральную и Восточную Европу было невозможно, однако сам дух договоренностей предполагал, что альянс не будет расширяться в ущерб безопасности СССР, а позже и России.