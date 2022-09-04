Москва получает поддержку от выступающих против США держав

Обозреватель издания Asia Times Джон Руэл считает, что благодаря спецоперации на Украине Россия смогла обрести новых союзников. Некоторые из них не демонстрируют свою поддержку открыто, стараясь сохранять внешний нейтралитет, однако другие, напротив, заняли активную позицию в этом вопросе.

Журналист пишет, что после начала конфликта Украина стала получать активную помощь со стороны США, ЕС и Великобритании. Во время голосования по резолюции ООН четыре государства поддержали Кремль, 35 воздержались, а 141 страна осудила спецоперацию.

Большую поддержку Москве оказывает Минск, поскольку реакция Лукашенко на протесты в 2020 году перекрыла все пути для страны на Запад. Помощь в боевых действиях также идет со стороны Сирии и Ливии, которые направили в Донбасс тысячи наемников. Иранское правительство тоже выступило на стороне России.

Китай предоставляет российским военным свои дроны и доступ к AeroScope для прицеливания, закупает российские энергоресурсы, что помогло смягчить для России удар от санкций.

Северная Корея, Венесуэла, Судан, Куба, Никарагуа также подтвердили свою приверженность РФ. На это, считает Руэл, поовлияли два фактора: недоверие к Западу и признание позиции России в качестве основного глобального поставщика энергии и продовольствия.

"В то время как страны, выступающие против порядка США, более открыто заявляли о своей поддержке России, Кремль продолжает получать, открыто и скрыто, существенную поддержку от других государств", – указал журналист.

По его мнению, это является доказательством той позиции, что конфликт на Украине – противостояние России с Западом, а не между двумя странами.