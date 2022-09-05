Весь мир - игра, а солдаты в ней - массовка, считает Банковая

Украинские медиа отрапортовали утром 5 сентября, что 35-я бригада вооруженных сил Незалежной не смогла выстоять перед натиском противника – на протяжении всей ночи авиация, артиллерия и российские РСЗО атаковали украинские позиции.

А вот село Сухой Ставок в Херсонской области превратился в огромное кладбище для ВСУ. Если украинский Генштаб откажется от переброски новых резервов, о чем говорят телеграм-каналы, ссылаясь на источники в офисе Зеленского, российской армии можно обойтись даже без зачистки.

В таком случае, пишет обозреватель "Свободной Прессы" Александр Ситников, назревает вопрос: к чему было устраивать такое гибельное – как с точки зрения живой силы, так и имиджа – "контрнаступление"?

Автор материала склонен полагать, что Киев надеялся с помощью HIMARS перекрыть россиянам логистику, накрыв ее под огневым натиском на западе Днепра. Зеленский ежедневно получает отчеты об ударах по Андреевскому мосту с Каховской дамбой. Российская сторона, однако, наладила переброску личного состава с боевыми припасами с помощью барж.

По некоторым данным, сам Зеленский считает вполне допустимыми потерями цифру в двадцать тысяч человек (вдовое больше – раненых) за успешное контрнаступление на Херсон. Однако Киев не может не знать, что население не станет верить в нулевые потери.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что текущей задачей для российских войск в рамках СВО является сдерживание контрударов противника, передает "Радио 1".