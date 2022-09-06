Американцы пытаются дестабилизировать обстановку внутри РФ

Представитель Белого дома Джон Кирби 4 сентября заявил, что США не считают введение визовых ограничений для россиян продуктивной мерой. По его словам, весь народ России не нужно наказывать за то, что происходит на Украине. Обозреватели китайского издания Baijiahao полагают, что американский чиновник таким заявлением преследовал скрытую цель Вашингтона сделать хуже Москве. Перевод статьи приводит "ПолитРоссия".

Авторы призвали россиян не обольщаться, напомнив, что США стали одной из первых стран, приостановивших выдачу виз гражданам РФ – и это произошло еще до начала спецоперации.

"Это не означает, что Соединенные Штаты обнаружили у себя совесть или действительно беспокоятся за русских. Все не так просто", – пишут они.

Американские визовые ограничения касались не только политиков или попавших под санкции лиц, но и спортсменов, артистов, ученых и даже животных, которых не допустили до участия в выставках.

Как пишут в китайском издании, главная цель Вашингтона в заявлении о россиянах – разделить народ и правительство. Они пытаются заставить граждан злиться на собственных представителей власти, чтобы дестабилизировать обстановку внутри РФ.

Однако обозреватели уверены, что плану американцев суждено провалиться. Согласно недавней информации, рейтинг одобрения Путина только растет. А благодаря сплоченности населения России удается противостоять Западу.