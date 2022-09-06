За внешней нейтральностью некоторые формулировки вызывают вопросы

Во вторник, 6 сентября, миссия МАГАТЭ опубликовала полный отчет о своем визите на ЗАЭС. В основном все заявления носили нейтральный характер – организация не выдвигала никаких обвинений, а лишь призвала прекратить обстрелы и установила факт, что они действительно были. Однако обозреватель "Политнавигатора" Александр Дудчак отметил, что в некоторых формулироваках прослеживались намеки на Россию.

Он полагает, что текст отчета был рассчитан как на специалистов, так и на широкую аудиторию. При этом авторы, как правило, при описании различных событий ссылаются на украинскую сторону – Киев переживает о последствиях обстрелов, говорит о наличии на станции военной техники, а также дает оценку, что направление крылатых ракет в сторону АЭС угрожает физической целостности объекта.

Дудчак отмечает, что при такой подаче у читателя сложится впечатление, что обстрелы ведут российские военные. Глава МАГАТЭ, по его мнению, также намекнул, что атака идет как снаружи, так и изнутри станции.

Представители миссии написали и о состоянии сотрудников ЗАЭС, которые находясь "в условиях российской оккупации", не могут выполнять свои обязанности без угрозы или давления.

"Поставить "отлично" ангажированному докладу нельзя. Но, и украинская сторона вряд ли оценит текст выше, чем на "удовлетворительно". Призывы ко "всем сторонам" прекратить обстрелы – бессмысленны. Украина будет трактовать по-своему", – подытожил он.