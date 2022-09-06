В докладе МАГАТЭ по ЗАЭС увидели подлые намеки на Россию

В докладе МАГАТЭ по ЗАЭС увидели подлые намеки на Россию
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
За внешней нейтральностью некоторые формулировки вызывают вопросы

Во вторник, 6 сентября, миссия МАГАТЭ опубликовала полный отчет о своем визите на ЗАЭС. В основном все заявления носили нейтральный характер – организация не выдвигала никаких обвинений, а лишь призвала прекратить обстрелы и установила факт, что они действительно были. Однако обозреватель "Политнавигатора" Александр Дудчак отметил, что в некоторых формулироваках прослеживались намеки на Россию. 

Он полагает, что текст отчета был рассчитан как на специалистов, так и на широкую аудиторию. При этом авторы, как правило, при описании различных событий ссылаются на украинскую сторону – Киев переживает о последствиях обстрелов, говорит о наличии на станции военной техники, а также дает оценку, что направление крылатых ракет в сторону АЭС угрожает физической целостности объекта. 

Дудчак отмечает, что при такой подаче у читателя сложится впечатление, что обстрелы ведут российские военные. Глава МАГАТЭ, по его мнению, также намекнул, что атака идет как снаружи, так и изнутри станции.

Представители миссии написали и о состоянии сотрудников ЗАЭС, которые находясь "в условиях российской оккупации", не могут выполнять свои обязанности без угрозы или давления. 

"Поставить "отлично" ангажированному докладу нельзя. Но, и украинская сторона вряд ли оценит текст выше, чем на "удовлетворительно". Призывы ко "всем сторонам" прекратить обстрелы – бессмысленны. Украина будет трактовать по-своему", – подытожил он.

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
новости партнеров

США ждет разрушительная гражданская война – Симоньян

Американская империя разваливается на глазах

Тайное "военное соглашение" России и Северной Кореи перепугало разведку США

Западная пресса вновь трубит о "кознях" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей