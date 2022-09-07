Президент обозначил главное приобретение России в ходе СВО на Украине

Президент обозначил главное приобретение России в ходе СВО на Украине
Фото: www.unsplash.com
Наши бойцы успешно выполняют поставленную задачу

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что самым важным приобретением России в этой ситуации стало укрепление суверенитета.

Российский главнокомандующий выступает на Восточном экономическом форуме. В своей речи Владимир Владимирович затронул важнейшие аспекты внутренней и мировой политики. Что касается украинского кризиса, как подчеркнул Путин, в этой ситуации Москве удалось доказать, что она является независимым государством.

Суверенитет державы – важнейшее условие развития и процветания страны. Россия показала, что не собирается плясать под дудку Запада. Как подчеркнул глава государства, наша страна "ничего не потеряла и не потеряет" из-за старта СВО, пишет интернет-издание РИА ФАН.

Также России удается успешно противостоять агрессии коллективного Запада, передает "Пятый канал". Как заметил Владимир Владимирович, инфляционные показатели в нашей стране демонстрируют тенденцию к снижению, в то время как в западных державах кризис только усугубляется.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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