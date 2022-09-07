Наши бойцы успешно выполняют поставленную задачу

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что самым важным приобретением России в этой ситуации стало укрепление суверенитета.



Российский главнокомандующий выступает на Восточном экономическом форуме. В своей речи Владимир Владимирович затронул важнейшие аспекты внутренней и мировой политики. Что касается украинского кризиса, как подчеркнул Путин, в этой ситуации Москве удалось доказать, что она является независимым государством.

Суверенитет державы – важнейшее условие развития и процветания страны. Россия показала, что не собирается плясать под дудку Запада. Как подчеркнул глава государства, наша страна "ничего не потеряла и не потеряет" из-за старта СВО, пишет интернет-издание РИА ФАН.

Также России удается успешно противостоять агрессии коллективного Запада, передает "Пятый канал". Как заметил Владимир Владимирович, инфляционные показатели в нашей стране демонстрируют тенденцию к снижению, в то время как в западных державах кризис только усугубляется.