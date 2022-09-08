Поставки осуществились на фоне слухов о помощи Тегерана в спецоперации

Несколько иранских самолетов, принадлежащих государственной компании Iran Air, с 21 августа начали летать в Москву – все они перевозят тайный груз на фоне слухов о поставке Ираном БПЛА, передает "Лента.ру", ссылаясь на данные систем по отслеживаню воздушных судов.

Первый транспортный Boeing 747-21AC приземлился в Шереметьево в минувшее воскресенье около восьми вечера, а на следующий день отправился обратно в Тегеран. Всего в Россию прилетело три подобных рейса – что именно находится на борту не сообщается.

Ранее американские СМИ заявили, что Москва сотрудничает с Тегераном по закупке ударных беспилотников для использования их в спецоперации. Журналисты указывали, что еще в июле Иран якобы провел специальную тренировку для российских солдат, обучая их использовать летательные аппараты. По их данным, иранские власти продали России устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

В Кремле утверждают, что сообщения американских СМИ являются "вбросом". При этом отношения между Ираном и Россией, по словам Дмитрия Пескова, развиваются динамично – это ожидается и в будущем.