Запад провалил "адский план" в отношении России - СМИ

Запад провалил "адский план" в отношении России - СМИ
Фото: unsplash.com
Российские власти заранее подготовились к противостоянию на мировой арене

Европа и США придумали "адский план" для причинения России серьезного ущерба благодаря украинскому конфликту, однако Москва нарушила все их задумки, считает журналист издания Rai Al Youm Мишель Калагхасси.

По его словам, западные государства полагали, что российские войска на Украине ждет молниеностный провал, после чего Кремль ждет серьезное военно-политическое поражение, а позиции Владимира Путина в обществе серьезно пострадают. Этого не произошло. Благодаря заблаговременной подготовке России Западу пришлось столкнуться с трудным выбором по поводу дальнейшего развития событий. 

Европе потребовалось решить, должна ли она отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на серьезную потребность в них, либо продолжить движение к более крупному конфликту с Москвой. 

Журналист считает, что спецоперация выявила два типа руководства в ЕС: высокомерное и лживое в лице Франции, а также сильное и мускулиное в виде Германии. 

Калагхасси выразил мнение, что во всей этой ситуации отдельное место занимают США. Президент Джо Байден обещал своим союзникам помочь с альтернативными поставщиками энергоресурсов, но вместо этого он озадачен возможностью извлечь собственную выгоду для страны из сложившейся ситуации. 

Источник: Rai Al Youm
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