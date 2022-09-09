Россия и США устроили перепалку во время заседания ООН

Россия и США устроили перепалку во время заседания ООН
Фото: Loey Felipe/UN Photo/XinHua/www.globallookpress.com
Представители стран соревновались в риторике, обвиняя друг друга в сложившемся кризисе

В минувший четверг во время заседания Совета безопасности ООН полпреды России и США поспорили из-за происходящего на украинской территории. Все произошло на фоне заявления Вашингтона о предоставлению Киеву дополнительных 675 млн долларов помощи, сообщает The New York Times.

Россия обвинила Соединенные Штаты и Европу в том, что они развязали против нее через Украину "крупнейшую опосредованную войну", в то время как официальные лица США ответили, что Россия была "единственным агрессором" в жестоком и ненужном конфликте. 

Василий Небензя при этом заявил, что западное оружие не играет ключевой роли на поле боя. Также он оспорил обвинения Вашингтона в том, что Москва сотрудничает с Тегераном и Пхеньяном в военной сфере – закупает БПЛА и артиллерейские снаряды. Посол России в ООН отметил, что доказательств этому нет.

Заместитель посла США Ричард Миллс, в свою очередь, отверг заявления, что представители Запада намеренно затягивают противостояние России и Украины. Он указал, что это является лишь "циничными попытками отвлечь внимание от роли Москвы как единственного агрессора в ненужном и жестоком конфликте, из-за которого мир платит коллективную цену".

Представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу встряла в эту перепалку. Она отметила, что многократно подтверждалась информация о получении украинской стороной тяжелого вооружения, подчеркнув, что нельзя отрицать, насколько приток различных боеприпасов, в том числе и российских, в область конфликта оказал разрушительное влияние на гражданское население и инфраструктуру страны. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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