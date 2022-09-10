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ВСУ пытаются закрепить успех на изюмском направлении, однако, пишет обозреватель The Washinton Post Леонид Бершидский, временные завоевания территории не дадут возможность закрепиться в долгосрочной перспективе даже с учетом помощи от Североатлантического альянса.
Режим Зеленского выуживает у Соединенных Штатов каждую гаубицу. В противовес Россия выступает с практически безграничными запасами военной техники. Проблема Украины и в том, что вопрос ее выживания целиком и полностью зависит от Запада, но и он не так безграничен, как раньше. Учитывая, что стоимость энергоносителей растет, а инфляция закручивается выше по новой спирали, аппетиты и желания администрации Владимира Зеленского явно опережают возможности партнеров.
Именно по указанной причине до наступления отопительного сезона Киев пытается хоть как-то добиться успехов на харьковском направлении. Ценой огромных потерь Банковая убеждает Запад, что поставки оружия и техники, финансовые транши еще сохраняют смысл.
The Washington Post в своем материале приводит отчет из военного госпиталя на украинской территории южного фронта. Личный состав ВСУ, включая офицеров, едва ли обладает боевым опытом – речь идет о новобранцах.
Чтобы контрнаступление двигалось, Киеву нужно господство авиации и преимущество в артиллерии. Генштаб не обладает такими возможностями, а потому гонит вперед приказы о победе любой ценой. Больницы и поликлиники Днепропетровской и Николаевской областей переполнены ранеными.
Люди изучают традиционные методы получения тепла в разных странах