Противника заманивают на "чистое поле", считает военный эксперт

Попытка контрнаступления ВСУ в херсонском направлении стоила вооруженным силам Украины минимум двух бригад – генеральный штаб бросил туда три по меньшей мере. Попытка "заскока" была отражена российской артиллерией и ВКС. Классическая уловка сработала – быстро завязался "огневой мешок", что привело к уничтожению живой силы противника. Боевикам позволили продвинуться на несколько километров, после чего уничтожили за часы.

Командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял требования Банковой, которые требовали военного успеха в любом из направлений. Киев бросает резервы в харьковском направлении – до 50 тысяч человек с западной техникой, которую копил несколько месяцев. Агентство РИА ФАН считает, что российская сторона пытается таким же образом затянуть в огневой мешок ВСУ по "херсонскому сценарию" – ценой отступления в глубокий тыл.

Под Харьковом украинские силы сконцентрировали наиболее элитные подразделения – это и обученные на территории Великобритании спецназ, и наемники из других стран суммарной численностью в 30 тысяч человек. Выбивать всех крайне накладно, поэтому группировку ВСУ ведут "в чистое поле".

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что ситуация в Херсонщине была всего лишь репетицией, которая показала отличный результат. Теперь же нужно выполнить тот же маневр – только позволить ему пройти на куда большую глубину.

Киев, испытывая эйфорию, оголил остальные участки фронта, бросив все резервы на Харьковщину. Показательный успех – открыты зоны в Запорожской и Николаевской областях, а также в Донбассе, считает Сивков.

Что ж, остается надеяться, что так оно и есть.

Как пишет "Пятый канал", на харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Постоянно работают ВКС, ликвидировавшие несколько подразделений ВСУ.