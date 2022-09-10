Действия Минобороны являются частью стратегического плана, считает эксперт

Активность вооруженных сил Украины на харьковско-изюмском направлении вызвала активнейшее обсуждение в медиа и социальных сетях. Ситуация требует разбора – речь идет вовсе не о "паническом отступлении" российских сил, указал политолог Алексей Мухин.

Прежде всего, указал эксперт, конфигурация линии фронта не была удобной изначально для российских войск. Фронт россияне за счет перегруппировки и маневрирования для сведения потерь к минимуму.

Генштаб ВСУ действительно смог в оперативном порядке сформировать ударную группу, задействуя живую силу, в которую входит иностранный контингент, и используя западную технику.

Противник, однако, несет огромные пртери. Киев, конечно же, не станет признаваться в переполненных моргах и не будет заявлять о реальных убитых и раненых (потери ВСУ, по некоторым данным, доходят 5 тысяч человек).

Перегруппировка российских войск сопровождается массированными ударами авиации, поражением противника высокоточным оружием и РСЗО. Мухин полагает, что ВСУ загоняют себя в мешок, пока российская авиация наносит поражение тылу противника и его резервам.

Фактически, указывает политолог, неприятеля выманивают на открытую местность, нанося ему максимально возможный урон.

"ВСУ бросили на "контраступление" все свои резервы и теперь, похоже, находятся в патовой ситуации. Авантюра Зеленского, как утверждают, не была поддержана рядом его генералов, но он настоял, чтобы продемонстрировать боеспособность ВСУ. Этот "наступ" может стать настоящей "пирровой победой". И тогда матери погибших придут за Зеленским и его генералами", – пишет Мухиню

Необходимо учитывать, что медиа из-за общего информационного фона часто неверно интерпретируют обстановку, поддаваясь, как и все простые люди, паники и эмоциям. Следует помнить, что это играет на руку противнику, отметил Мухин.