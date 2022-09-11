Минобороны Британии пришлось оправдываться после разоблачения Путина

Минобороны Британии пришлось оправдываться после разоблачения Путина
Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/www.globallookpress.com
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Министерство обороны Великобритании спустя четыре дня ответило на слова Владимира Путина о слабой эффективности зерновой сделки. Официальное заявление ведомство опубликовало на странице в Twitter. 

Ранее российский президент во время выступления на ВЭФ заявил, что согласился на договоренности ради африканских стран – он лично дал обещание лидерам Афросоюза, что Россия будет способствовать вывозу зерна. Однако, по его словам, практически все объемы грузов были отправлены в страны ЕС. 

В Минобороны Британии утверждают, что это не так. Ссылаясь на данные ООН, они сообщили, что всего в страны Африки, Ближнего Востока и Азии было отправлено около 30% украинского зерна, вывезенного в рамках сделки. По их словам, заявления Владимира Путина – неправда.

"Россия ведет намеренную политику дезинформации с целью переложить вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать противодействие ее вторжению", – написали в соцсетях.

Всего из украинских портов после подписания договора между Россией, Украиной и Турцией было экспортировано порядка 2,5 млн тонн различного зерна. Президент РФ утверждает, что их них нуждающиеся страны получили только 60 тыс тонн – примерно 3% от всего объема. 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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