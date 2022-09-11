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Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские войска должны заняться уничтожением логистической цепочки Вооруженных сил Украины. Своим мнением он поделился в беседе с "Известиями".
Политолог отметил, что в сложившейся ситуации нельзя пусткаться во все тяжкие – ответ России нужно тщательно продумать и выполнять с холодным рассудком. По его словам, пока бить нужно по железнодорожным путям, мостам, объектам энергосистемы и заводам, чтобы нарушить работу каналов снабжения украинской армии.
Эксперт считает, что этот вопрос нужно постараться решить как можно скорее – особенно в свете сообщений Минобороны о перегруппировке сил на изюмском направлении.
"Очевидно, что они (ВСУ) приблизились к нашей границе и могут этим воспользоваться", – заявил он.
Если нарушить логистику, то, указал Дандыкин, перемещение войск Украины осуществляться не будет, а также их перестанут снабжать боеприпасами и техникой. После этого ВСУ получится эффективно отбросить назад.
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