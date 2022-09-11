Минобороны призвали действовать осторожно

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские войска должны заняться уничтожением логистической цепочки Вооруженных сил Украины. Своим мнением он поделился в беседе с "Известиями".

Политолог отметил, что в сложившейся ситуации нельзя пусткаться во все тяжкие – ответ России нужно тщательно продумать и выполнять с холодным рассудком. По его словам, пока бить нужно по железнодорожным путям, мостам, объектам энергосистемы и заводам, чтобы нарушить работу каналов снабжения украинской армии.

Эксперт считает, что этот вопрос нужно постараться решить как можно скорее – особенно в свете сообщений Минобороны о перегруппировке сил на изюмском направлении.

"Очевидно, что они (ВСУ) приблизились к нашей границе и могут этим воспользоваться", – заявил он.

Если нарушить логистику, то, указал Дандыкин, перемещение войск Украины осуществляться не будет, а также их перестанут снабжать боеприпасами и техникой. После этого ВСУ получится эффективно отбросить назад.