Озвучен вероятный ответ ВС РФ на продвижение ВСУ в Донбассе

Озвучен вероятный ответ ВС РФ на продвижение ВСУ в Донбассе
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Минобороны призвали действовать осторожно

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские войска должны заняться уничтожением логистической цепочки Вооруженных сил Украины. Своим мнением он поделился в беседе с "Известиями". 

Политолог отметил, что в сложившейся ситуации нельзя пусткаться во все тяжкие – ответ России нужно тщательно продумать и выполнять с холодным рассудком. По его словам, пока бить нужно по железнодорожным путям, мостам, объектам энергосистемы и заводам, чтобы нарушить работу каналов снабжения украинской армии. 

Эксперт считает, что этот вопрос нужно постараться решить как можно скорее – особенно в свете сообщений Минобороны о перегруппировке сил на изюмском направлении.

"Очевидно, что они (ВСУ) приблизились к нашей границе и могут этим воспользоваться", – заявил он.

Если нарушить логистику, то, указал Дандыкин, перемещение войск Украины осуществляться не будет, а также их перестанут снабжать боеприпасами и техникой. После этого ВСУ получится эффективно отбросить назад.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Слишком любят русских: Евросоюз готовится к исключению Венгрии

Брюссель действует методом кнута и пряника

Битва за Харьков: украинцев бросают на убой, мирных жителей эвакуируют

В регионе идут тяжелые бои

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей