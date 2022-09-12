Британская разведка озвучила последствия наступления ВСУ для ВС РФ

Британская разведка озвучила последствия наступления ВСУ для ВС РФ
Фото: Fotostand / Dostmann/www.globallookpress.com
В России уже готовятся нанести украинцам удар

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете в Twitter оценило, как украинское наступление может сказаться на российской армии. В ведомстве полагают, что приведет к дестабилизации морального духа солдат ВС РФ.

Британские разведчики утверждают, что в Харьковской области остаются локальные очаги российского сопротивления. При этом, по их словам, со среды Киев вернул себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона. 

Как утверждают в ведомстве, сейчас ВСУ активно наносят удары по переправам через Днепр, из-за чего российская сторона не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

"Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России", – считают военные Британии. 

По их мнению, из-за контрнаступления Украины доверие российских солдат к военному руководству может быть подорвано. 

На фоне украинского контрнаступления глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении чеченских подразделений в Донбасс после временного отдыха по указу Владимира Путина. Он утверждает, что после этого Россию ждут отличные результаты на передовой – нужно только набраться терпения, передает URA.RU

Источник: Twitter • Требует проверки
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