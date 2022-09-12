В России призвали к мобилизации: военные дали развернутый ответ

В России призвали к мобилизации: военные дали развернутый ответ
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Участники боев с ВСУ объяснили, почему задумка является провальной

Военкор батальона "Восток" Владлен Татарский считает, что в сложившейся ситуации на поле боя иного выхода, кроме как объявления всеобщей мобилизации в стране, нет. По его словам, Запад активно нацелился на то, чтобы "добить" Россию, поэтому нужно привести больше бойцов для сопротивления, даже если у них не будет брони, касок, АК-47 и Т-62. С ним кардинально не согласен командир батальона Александр Ходаковский, который в своем Telegram объяснил, почему этот шаг является глупым. 

Он считает, что прийти с такими заявлениями к президенту – это расписаться в собственном бессилии. Поэтому вбросы ведомственные служащие делают через военкоров, чтобы не подставляться. При этом военный признается, что сложившаяся ситуация в конфликте его удручает. 

"Причина происходящего в первую очередь не в нехватке людей, а в безалаберном их использовании – то есть, в организации процесса", – считает комбат.

И, по его словам, сколько не мобилизуй – при таком подходе переломить ситуацию не получится, а Россия просто станет отправлять множество похоронок. 

"Мне жаль, что вроде думающие люди пишут необдуманные слова", – отметил он.

Командир считает, что строевые части нужно наполнять теми, кто проходил в них службу ранее и имеет квалификацию. Как только объявят всеобщую мобилизацию, страна столкнется с таким ударом, который он даже не может представить. 

"И еще вспомните, что главный бич военного ведомства, про который я писал не раз – это попытка создать полную закрытость, то есть, – бесконтрольность: все, что происходит на миле – остается на миле, – а наверх мы подадим только то, что не обеспокоит ничей сон", – подытожил он.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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