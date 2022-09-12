Москва уже решает задачу

Численность группировки российских войск на Украине недостаточна для того, чтобы эффективно выполнить боевую задачу в ходе СВО. Такого мнения придерживается военный эксперт Борис Рожин, указавший, что текущая группировка РФ сопоставима лишь с одним фронтом Великой Отечественной войны.

Театр военных действий куда более протяженный – он простирается от Сумской области до черноморского побережья у Николаева. Перед РФ стоит следующая задача: нарастить численность личного состава.

В этом направлении работа продвигается: набирают специально подготовленных резервистов (БАРСы), активным образом проводится контрактная кампания с набором ЧВК и вступлением в дело третьего корпуса, сформированного и обученного в РФ. В скором времени он будет переброшен в зону СВО, что позволит усилить группировку.

"В РФ населения куда больше, и потому она могла бы выставить больше людей", – высказался эксперт.

Рожин указал, что медленное продвижение по СВО вызвано необходимостью перемолоть огромную живую силу противника, купируя этот процесс господством артиллерии и авиации.