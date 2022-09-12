Как оказалось, против ВСУ в Херсоне применяют сверхзвук

Жители Ростовской области примерно в 15:15 по московскому времени услышали звук, напоминающий взрыв. По некоторым данным, читатели все описывают все как хлопок, который, однако, услышали сразу в нескольких городах области.

В некоторых местах задрожали заборы. В Ростове-на-Дону в автомобилях заработала сигнализация. А жители населенных пунктов у Азова сообщили о нескольких очагах черного дыма.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что не располагает информацией о взрывах и иных чрезвычайных ситуациях.

Хлопок, по некоторым данным, услышали жители Ростова, Азова, Таганрога, Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска, Аксая и Ейска.

Позднее в телеграм-каналах заявили, что звук вызван ударной волной, следуемый за самолетом, который "проколол" звук – экипаж выполняет действия в рамках спецоперации, контратакуя "наступателей на Херсон".

По информации РИА "Новости", по обстрелявшим погранпункт в Белогородской области украинским военным нанесли авиаудар.