Противник пытается навести переправу

Генеральный штаб ВСУ в настоящее время готовится к наступлению у Запорожской атомной электростанции с переправами и переброской артиллерии. В числе западной техники – гаубицы М777 с РСЗО, указал представитель запорожской ВГА Владимир Рогов.

Чиновник уточнил, что противник готовит наступление, которое будет развивать на атомную станцию посредством переправ. Украинские силы намерены атаковать позиции россиян гаубицами и ракетными системами залпового огня.

Украинская сторона продолжает обвинять РФ в обстрелах ЗАЭС, игнорируя факт того, что речь идет о подконтрольной России территории. "Энергоатом" в конце августа указал, что произошло первое в истории полное отключение Запорожской атомной станции от электрических сетей из-за пожаров на местной ТЭС, вызванных обстрелами со стороны Киева.

На неподконтрольных себе территориях Киев устраивает "контролируемый террор", который проявляется в виде покушения на глав военно-гражданских администрацией и диверсий на объектах инфраструктуры. Недавно украинская сторона запустила фейк о смерти главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который опроверг все слухи, указав, что приступает к работе, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".