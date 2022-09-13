Разведка с самого начала следила за перемещениями противника

Уже второй месяц подряд Киев анонсирует широкомасштабное наступление на позиции россиян на территории Херсонкой области. 29 числа ВСУ предприняли попытку наступления в сторону города, которое, однако, захлебнулось уже на четвертый день.

И российское оборонное ведомство, и западные "мозги" считают, что генеральный штаб ВСУ провалил заявленные цели. Однако украинские военнослужащие продолжают добиваться своих целей по вытеснению противника с занятых им позиций на других направлениях.

Офицер ВС России с позывным Прибой назвал причины провала ВСУ под Херсоном, указав, что в этом направлении войска давно перешли к оборонительной тактике. Разведка, что называется, не дремала.

Россия выстраивала оборону с самого начала: проводилось выстраивание взаимодействия с пристрелами вероятных зон прорыва, все мероприятия согласовывали с "небом". Именно эти комплексные факторы привели к тому, что "прорыв" обернулся для ВСУ провалом.

На херсонском участке фронта у РФ сосредоточено довольно много дронов, заранее фиксировавших передвижение ВСУ. На практике выглядело так, что ВСУ даже не достигали до окопов противника и уничтожались артиллерией в паре километров от российских позиций.

Ранее замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо отодвинуть линию прямого боевого столкновения от Херсонщины для безопасности местного населения, передает телеканал "360". По словам чиновника, потери ВСУ в регионе составили порядка 3500 человек.