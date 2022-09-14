ЕС придумал новую провокацию против России: раскрыты подробности

ЕС придумал новую провокацию против России: раскрыты подробности
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В МИД заявили, что европейцы перестали это скрывать

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что Евросоюз пытается стать активным участником отношений между Россией, Арменией и Азербайджаном. Его слова приводит РИА "Новости". 

Дипломат утверждает, что в последнее время они даже перестали скрывать свои намерения, пишет RT. К примеру, в конце августа высокопоставленные представители Еревана и Баку встретились с председателем ЕС Шарль Мишелем. Он напомнил, что Сергей Лавров и Мария Захарова уже давали таким действиям резкую оценку. 

"Активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", – приводит его слова URA.RU.

По словам Гончара, Евросоюз ставит основной целью вытеснить Россию из Закавказья. Он указал, что в подобные геополитические игры Москва не играет – она занимается практической работой по поддержанию безопасности в регионе. 

Ранее страны ОДКБ договорились направить в Армению специальную миссию для оценки ситуации на фоне обострения на границе с Азербайджаном, сообщает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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