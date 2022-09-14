Существует одна серьезная загвоздка

Американский "Институт изучения войны" на фоне отхода российских солдат в Харьковской области и слухов мобилизации оценил, насколько такая вероятность возможна. По прогнозам американских специалистов, ожидать этого в ближайшее время не стоит, передает "Политика страны".

В организации напомнили, что в декабре Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому российские военкоматы смогут отправлять повестки по почте, предъявлять их лично больше не потребуется. По их мнению, закон с большой степенью вероятности будет принят.

Однако это вовсе не говорит о том, что в России идет подготовка ко всеобщей мобилизации. Аналитики утверждают, что в данный момент военная тренировочная инфраструктура перегружена подготовкой добровольческих батальонов. Если к ним добавятся еще и призывники, то это может привести к коллапсу в отправке новых кадров на спецоперацию.

Согласно заявлению ISW, России сначала придется значительно расширить эту инфраструктуру, а также подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать новые подразделения. Только после этого армия сможет справиться с большим притоком новых призывников. Сам по себе процесс трудоемкий и длительный, но без него объявлять мобилизацию не имеет смысла.

О том, что в стране не планируется проводить мобилизацию ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает телеканал "360". По его словам, российские граждане поддерживают решение Путина о проведении спецоперации – об этом свидетельствуют данные опросов.