Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Американский "Институт изучения войны" на фоне отхода российских солдат в Харьковской области и слухов мобилизации оценил, насколько такая вероятность возможна. По прогнозам американских специалистов, ожидать этого в ближайшее время не стоит, передает "Политика страны".
В организации напомнили, что в декабре Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому российские военкоматы смогут отправлять повестки по почте, предъявлять их лично больше не потребуется. По их мнению, закон с большой степенью вероятности будет принят.
Однако это вовсе не говорит о том, что в России идет подготовка ко всеобщей мобилизации. Аналитики утверждают, что в данный момент военная тренировочная инфраструктура перегружена подготовкой добровольческих батальонов. Если к ним добавятся еще и призывники, то это может привести к коллапсу в отправке новых кадров на спецоперацию.
Согласно заявлению ISW, России сначала придется значительно расширить эту инфраструктуру, а также подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать новые подразделения. Только после этого армия сможет справиться с большим притоком новых призывников. Сам по себе процесс трудоемкий и длительный, но без него объявлять мобилизацию не имеет смысла.
О том, что в стране не планируется проводить мобилизацию ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает телеканал "360". По его словам, российские граждане поддерживают решение Путина о проведении спецоперации – об этом свидетельствуют данные опросов.
Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене
К региону подступило небывалое число боевиков