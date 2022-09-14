Лидеры успели обсудить поставки вооружения и зерновую сделку

Немецкий канцлер Олаф Шольц накануне позвонил Владимиру Путину впервые с мая – беседа политиков продлилась полтора часа и касалась всех основных геополитических тем: украинского кризиса, Запорожской АЭС, газовых поставок и зерновой сделки. Также представитель ФРГ сказал одну фразу, о значении которой сейчас гадают журналисты. Некоторые полагают, что это было больше похоже на угрозу российскому президенту.

Новые подробности беседы приводит европейская Politico. По данным издания Шольц предупредил Владимира Путина, что Берлин испытывает серьезное давление снаружи и внутри страны по поводу поставок немецких танков Leopard Киеву, сообщает Общественная служба новостей. Хотя, по данным источников, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт от этого отказалась.

Также канцлер призвал президента найти дипломатическое решение украинского конфликта, отметив, что дальнейшие "действия России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах".

Отдельное возмущение Шольца вызвали слова российского лидера о зерновой сделке. Ранее Владимир Путин заявил, что Запад обманул развивающиеся страны с поставками зерна. Немецкий политик призвал президента не "дискредитировать" сделку, заключенную при посредничестве ООН и Турции.

В Кремле, в свою очередь, сообщали, что Путин выразил озабоченность из-за несбалансированной географии морских поставок зерна, передает МИР 24. А также отметил, что сподвижек по снятию ограничений с российских продуктов и удобрений на данный момент нет, хотя российская сторона настаивала на этом при заключении сделки.