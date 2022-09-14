Действия украинской армии подталкивают руководство предпринимать меры

Обозреватель издания The Conversation Александр Хилл полагает, что после наступления ВСУ на северо-востоке пришел черед российской стороны делать свой ход. Он спрогнозировал три возможных решения, к которым может прибегнуть Владимир Путин – два из них достаточно радикальные.

Первый касается увеличения численности армии. Российский президент выступает против привличения к боям призывников, хотя это бы позволило отправить на Украину дополнительные бригады и дивизии.

"Проблема для Путина в изменении правил размещения войск состоит в том, что это полностью рассеет иллюзию того, что в Украине все под контролем", – пишет журналист.

Однако, по его словам, если ВСУ получится отбить малой кровью, решение будет одобрено со стороны российского населения.

Второй вариант – ускорение присоединения Донецка, Луганска и других освобожденных территорий Украины к России. Хилл пишет, что это стало бы "своего рода юридической ловкостью рук, которая позволила бы разместить там призывников". Однако это, по его словам, подстегнуло бы Киев и страны Запада к более активным действиям.

Последний касается возможности примениения ядерного оружия – об этом, по его словам, говорят некоторые аналитики. Но сам журналист считает, что пока это преждевременно.

На фоне действий ВСУ, пишет обозреватель, Россия в любом случае будет вынуждена ответить, а это грозит конфликту опасным витком эскалации. И главный вопрос заключается в том, когда Москва пойдет на этот шаг.