В России не видят ничего хорошего в такой перспективе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что проект договора по безопасности, который ранее представил Киев, говорит о необходимости проведения спецоперации, сообщает РИА "Новости".

Представитель Кремля предупредил, что если документ будет подписан, то российская сторона отреагирует на это негативно.

Как напоминает телеканал "360", проект "Киевского договора безопасности" передачу стране разведывательных данных, оружия и иностранных инвестиций в промышленный сектор.