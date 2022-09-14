Озвучен единственный способ для России сорвать контрнаступление ВСУ

Озвучен единственный способ для России сорвать контрнаступление ВСУ
Фото: Офіс Президента
Российское военное руководство должно как следует обдумать следующий шаг

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев считает, что Россия должна спланировать и нанести удары по всем критически важным украинским объектам, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это является единственным действенным выходом из ситуации, заявил эксперт на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". 

Он считает, что противник воспользовался слабостью отдельных частей фронта, чтобы прорвать оборону ВС РФ. По словам военного, на этих участках размещалось слабое оборудование противотанковых орудий, а также отсутствовала действенная поддержка с воздуха – все это произошло из-за недооценки ситуации.

Гурулев считает, что пока ВСУ не исчерпали резервы для контрнаступления. Поэтому российской армии нужно предпринять новые шаги, чтобы сорвать продвижение противника.

"Причем не надо распыляться. Это не одного дня дело, это кропотливая работа. Во-первых – спланировать нормально, во-вторых – понять, чего мы хотим", – считает он.

Военный аналитик рассказал, что на месте ВСУ он бы расформировал войска по двум направлениям, одно которых было бы к Азовскому морю. Это в перспективе позволило бы украинцам наненсти удар по Крымскому мосту, о котором они так много говорили.В свою очередь, такой шаг поставит под вопрос снабжение российских войск в Херсоне и на николаево-криворожском направлении.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
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