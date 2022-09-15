Сведения о старте операции по оттеснению России оказались преувеличены

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что не видит каких-либо реальных признаков начала украинской стороной контрнаступления в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Focus.

Военный отметил, что в данном вопросе нужно правильно понимать терминологию – и контрнаступление для сложившейся ситуации использовать не совсем уместно, передает РИА ФАН. От силы он видит "контратаки, которыми можно отыграть участки или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию".

При этом, по его словам, сейчас украинская армия действует "умно, редко дает бортовой залп и ведет операции уверенно и очень гибко". Хотя маловероятно, что это уменьшит страдания для Украины зимой – скорее всего, только увеличит.

Цорн утверждает, что еще две недели назад он был уверен, что через полгода Москва полностью завоюет Донбасс. Сейчас же таких прогнозов он давать не спешит, хотя и сомневается, что у украинцев хватит сил в действительности провести контрнаступление.

"Им нужно превосходство хотя бы 3 к 1", – отметил он.

Самый высокопоставленный солдат Бундесвера полагает, что на этом фоне нужно наращивать поставки вооружения, поскольку это единственный способ оказать противодействие России, сообщает Общественная служба новостей.