Впервые с марта в России выявили более 55 тысяч больных коронавирусом за сутки

Впервые с марта в России выявили более 55 тысяч больных коронавирусом за сутки
Фото: unsplash.com
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От последствий инфекции погибло более 385 тыс граждан

За минувшие сутки было зафиксировано 56 126 случаев заражения ковидом в стране, из которых 9 079 пришлось на Москву, а 3 635 – на Санкт– Петербург. Еще 4 018 граждан с подтвержденной болезнью госпитализировали, выздоровели 49 752, а 99 скончались.

По данным Оперативного штаба по коронавирусу в России, всего в России с начала пандемии было зарегистрировано 20 265 004 заражения COVID-19. Случаев выздоровления из них – 19 244 856, а смертей 385 727. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что устойчивый рост числа заражений коронавирусом может продолжится в сентябре, передает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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