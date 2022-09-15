От последствий инфекции погибло более 385 тыс граждан

За минувшие сутки было зафиксировано 56 126 случаев заражения ковидом в стране, из которых 9 079 пришлось на Москву, а 3 635 – на Санкт– Петербург. Еще 4 018 граждан с подтвержденной болезнью госпитализировали, выздоровели 49 752, а 99 скончались.

По данным Оперативного штаба по коронавирусу в России, всего в России с начала пандемии было зарегистрировано 20 265 004 заражения COVID-19. Случаев выздоровления из них – 19 244 856, а смертей 385 727.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что устойчивый рост числа заражений коронавирусом может продолжится в сентябре, передает RT.