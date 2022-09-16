"Украине придет конец": журналисты устроили перепалку с послом России из-за СВО

"Украине придет конец": журналисты устроили перепалку с послом России из-за СВО
Фото: pixabay.com
Представитель страны объяснил, в чем разница между спецоперацией и войной

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев вступил в спор со шведскими журналистами. Сотрудники издания Expressen попытались вывести дипломата на эмоции, однако тот в своих формулировках был достаточно лаконичен и однозначен. 

После начала спецоперации Татаринцев не высказывался по поводу конфликта. Это, вероятно, возмущало журналистов, из-за чего они прибегли к языку провокации после того, как посол прибыл в МИД на встречу. Сперва они спросили – неужели его "вызвали" в ведомство, на что дипломат отметил – не вызвали, а пригласили, между сторонами прошла обычная беседа. При этом российский представитель отметил, что это хорошо, что в Стокгольме не ограничивают контакты и продолжают просто вести диалог.

В ответ журналисты заявили, что вообще-то Россию изолировали из-за украинского конфликта. Татаринцева такая формулировка удивила. Он отметил, что Россия не просто страна, а целый континет, поэтому изолировать ее невозможно, передает телеканал "360".

Однако сотрудников СМИ это только раззадорило. Они провокативно заявили, что вообще-то его страна в данный момент разрушает другое государство и идет настоящая "война". 

"Это спецоперация с российской стороны. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, Украине конец в очень короткое время", – указал он, сообщает RT.

Шведы продолжили, заявив, что российские солдаты бегут с поля боя, а украинские завоевывают одну территорию за другой. Однако это не вывело посла на излишние эмоции. Он сказал две фразы, которые позже журналисты поместили в статье в качестве заголовка, и прекратил беседу. 

"Мы выигрываем. Так и запишите",

– заключил он.

Источник: Expressen ✓ Надежный источник
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