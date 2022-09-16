Некоторые указывают, что уже достигли необходимой численности добровольцев для спецоперации

Накануне чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что регионы должны оказать помощь своей стране в ведении специальной военной операции – к примеру, объявить "самомобилизацию". По его словам, губернаторы не должны ждать, когда Кремль официально введет военное положение.

Кадыров заявил, что каждый регион может обучить и послать на Украину около тысячи добровольцев – это тот минимум, который требуется от субъектов, сообщает "Свободная пресса".

Его продложение уже поддержали три российских губернатора. Первым высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что полностью поддерживает инициативу своего "друга и брата" Кадырова, указав, что полуостров уже отправил на спецоперацию порядка 1,2 тыс добровольцец, продолжая оказывать поддержку солдатам гуманитарной помощью, передает телеканал "360".

Следом высказался губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом он также указал, что регион уже отправил порядка 800 бойцов, которые были перед этим обучены в специальных центрах. Их обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи. Дополнительно он подчеркнул, что в области набирают людей для защиты рубежей и ликвидаций ЧС.

Третим высказался Сергей Носов, глава Магаданской области.

Носов отметил, что в вопросе "самомобилизации" нужно учитывать возможности каждой отдельной территории. Лучшим выходом было бы создание кооперации между регионами, чтобы консолидировать ресурсы.