Украинцы столкнулись с серьезными проблемами

Смена тактики российских солдат в спецоперации показала Киеву, на что готова пойти Москва в сложившемся противостоянии. Удары по энергетической инфраструктуре стали жестким намеком для украинской власти, после чего они сделали правильные выводы, считает военный обозреватель Юрий Подоляка, сообщает "Экономика Сегодня".

Эксперт отметил, что после этого ежедневные обстрелы Запорожской АЭС моментально прекратились.

"Тактика, может, еще не особо изменена, но то, что мы меняем отношение к подобным действиям – это очевидно", – указал он.

Подоляка сообщил, что, помимо ударов по инфраструктуре, российские войска начали создавать серьезные проблемы для логистики ВСУ, уничтожая ключевые объекты. К примеру, удар по дамбе в Кривом Роге, что нарушило транспортировку по нескольким украинским переправам.

По словам обозревателя, в будущем такие решения военного руководства скажутся на ходе боевых действий.