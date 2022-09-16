Самый вероятный - временная приостановка конфронтации

Политолог Максим Жаров считает, что спланированная НАТО операция по наступлению ВСУ в дальнейшем может привести к трем вариантам развития ситуации, учитывая другие международные политические события. Об этом сообщает "Незыгарь".

По его словам, первый касается "замораживания" конфликта – этот эксперт считает более вероятным. Жаров отметил, что каждая сторона в этом в некоторой степени заинтересована. США хотят устроить отдых от Украины в свете выборов в Конгресс, Великобритания пытается оправиться после смерти королевы, ЕС занят энергокризисом, а ВСУ и ВС РФ хотят перегруппировать свои войска. Однако, отмечает он, если все решатся на это, то конфликт будет заморожен лишь временно, поскольку никто из участников своей цели пока не достиг.

Второй вариант – "инфраструктурная война" между Россией и НАТО. Жаров отмечает, что ранее стороны воздерживались от обстрелов таких объектов, однако в последнее время условный запрет был снят.

"Это ведет к новой эскалации конфликта, которая без четко очерченных "красных линий" грозит сделать его неуправляемым", – пишет он.

При этом инфраструктурное противостояние закончится быстро, после чего получившая преимущество сторона начнет принуждение к переговорам.

Последний, маловероятный сценарий – это обнуление конфликта по форс-мажорным обстоятельствам. Это может быть новая пандемия, неожиданная смерть одного из лидеров страны, которая задействована в спецоперации, либо появление другой более острой эскалации между рядом государств.