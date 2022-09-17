Наши бойцы совершили немало подвигов на фронте

Ситуация на территории украинского государства остается главной темой мировой повестки. Киевский режим делает все для того, чтобы затянуть конфликт. Тем временем, Армия России продолжает методично и неумолимо выполнять поставленные перед ней задачи. О том, как небольшому подразделению российских бойцов удалось провести бой с крупным скоплением националистов, рассказал опытный разведчик.



Военнослужащий сообщил, что разведподразделению, в котором он состоит, пришлось схлестнуться в неравном бою с украинскими националистами, которые по числу превосходили их в 50 раз. В результате нашим удалось не только обойтись без потерь, но и захватить ценный трофей.

Так, небольшая группа из 20 российских военных отправилась на разведку в сторону украинских укреплений. Там было обнаружено логово одной тысячи националистов. Российские военные с боем отступили и даже прихватили с собой автоматический гранатомет, которым теперь крушат незалежных.

К слову, ранее "Пятый канал" показал видео, на котором Вооруженные силы России уничтожают гранатами технику украинских националистов.