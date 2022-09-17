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Сегодня, 17 сентября, поступили очень тревожные новости из Запорожской области. Представитель местной администрации Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе были слышны звуки взрывов.
По словам высокопоставленного госслужащего, в городе прогремело не менее пяти взрывов. Такой информацией Рогов поделился в социальных сетях. Подробности произошедшего выясняются. На месте работают представители профильных служб.
В регионе сохраняется напряженная обстановка. Стало известно, что сотрудники Росгвардии за неделю задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской, а также Херсонской областях.
В последнее время Вооруженные силы Украины проявляют самое активное внимание к Запорожской области. В первую очередь, их интересует стратегически важный объект – атомная электростанция. При этом незалежные готовы на любые провокации. Киевский режим абсолютно не смущает, что чрезвычайное происшествие на Запорожской АЭС может обернуться катастрофой планетарного масштаба.
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