В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов

В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов
Фото: www.unsplash.com
На месте происшествия работают специалисты

Сегодня, 17 сентября, поступили очень тревожные новости из Запорожской области. Представитель местной администрации Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе были слышны звуки взрывов.

По словам высокопоставленного госслужащего, в городе прогремело не менее пяти взрывов. Такой информацией Рогов поделился в социальных сетях. Подробности произошедшего выясняются. На месте работают представители профильных служб.

В регионе сохраняется напряженная обстановка. Стало известно, что сотрудники Росгвардии за неделю задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской, а также Херсонской областях.

В последнее время Вооруженные силы Украины проявляют самое активное внимание к Запорожской области. В первую очередь, их интересует стратегически важный объект – атомная электростанция. При этом незалежные готовы на любые провокации. Киевский режим абсолютно не смущает, что чрезвычайное происшествие на Запорожской АЭС может обернуться катастрофой планетарного масштаба.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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