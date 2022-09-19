После приближения ВСУ в ЛНР обратились с немедленным требованием к властям

После приближения ВСУ в ЛНР обратились с немедленным требованием к властям
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В регионе хотят обезопасить территории и двигаться в направлении мирной жизни

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом Российской Федерации. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ОП утверждают, что вхождение в состав РФ обезопасит республику и откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни. По заявлению чиновников, Киев "перешел все красные линии, но провокации только сплотили народ". 

"Есть уверенность, что жители ЛНР поддержат инициативу о проведении голосования по вхождению в состав России", – указано в сообщении. 

Ранее украинская сторона заявила, что освободила Белогорловку и начала продвижение в сторону Лимана. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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