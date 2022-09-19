Москва готовится дать Киеву жесткий отпор

Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились с требованием к местным властям срочно провести референдумы по присоединению к России. Еще в конце августа аналитики считали, что в ближайшее время такое развитие ситуации маловероятно, поскольку границы областей не освобождены в нужной степени. Однако теперь, судя по всему, в силу вступил более страшный сценарий, сообщает "Политика Страны".

Если регионы присоединятся к российским территориям, то в случае продолжения атак Москва может воспринимать это как акт агрессии в отношении собственного государства и задействовать оружие массового поражения.

"Данный сценарий напоминает игру "ва банк", так как может действительно перевести военный конфликт совсем на другой уровень эскалации", – указывается в сообщении.

Тем не менее, до конца не ясно, готова ли Россия перейти к таким действиям, если ВСУ не прекратят нападение и после проведения референдума. Не исключено, что заявления об объявлении голосования являются предостережением для украинских властей: если они не прекратят наступление на Донбассе, то конфликт перейдет на новый уровень. Это также может быть скрытым предложением Кремля остановить боевые действия на нынешней линии фронта.

Однако, подытожили журналисты, пока неясно, в какой степени готовности находится процесс по проведению референдумов и когда в перспективе они могут пройти – а это является ключевым фактором в готовности России поступить более решительно в украинском конфликте.