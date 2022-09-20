Путин нашел применение захваченному у Запада оружию

Путин нашел применение захваченному у Запада оружию
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Изучать и еще раз изучать

Российский лидер Владимир Путин заявил, выступая на совещании с ведущими представителями отечественного ОПК, что Россия обладает возможностями для быстрого и эффективного совершенствования своей техники, применяемой в ходе боевых действий на территории Украины.

По словам президента, РФ должна использовать все возможности. Учитывая, что украинскую сторону поддерживает коллективный Запад, который щедро снабжает ее своими ресурсами, РФ должна тщательно изучать захваченные арсеналы.

Речь, подчеркнул Путин, идет о весьма естесвенном процессе, которым нельзя не воспользоваться.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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