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Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе СВО с конца февраля российская сторона потеряла 5 937 человек. Об этом он рассказал во время интервью после обращения прездиента по поводу мобилизации.
При этом Украина, по его словам, лишилась уже половины своей армии – в ВСУ числится 61 207 погибших и 49 368 раненых.
Министр обороны отметил, что в состав ВС РФ вернулись порядка 90% солдат, получивших ранения в ходе СВО.
Шойгу указал, что в данный момент против России воюет не просто Украина, а весь коллективный Запад. Порядка 70 спутников НАТО и 200 гражданских спутников работают, чтобы разведать месторасположение наших подразделений. Также в последнее время на Украину прибыло 150 иностранных инструкторов для того, чтобы руководить наступлением Киева.
Россия, в свою очередь, намерена призвать 300 тысяч резервистов – это около 1% от всего резерва.
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